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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuç ekranı

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2023 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuç ekranı

Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenilime Eğitimi Sınavı (ÖGG), 21 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar, başarı durumlarını öğrenmek için heyecanla sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar...

"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 105. Temel Eğitim sınavı, 21 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Sınav, hem silahlı hem de silahsız özel güvenlik görevlisi pozisyonları için katılım gösteren adayları bir araya getirdi. Şimdi ise, sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. İşte, EGM ÖGG sınav sonuçları ekranı...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları 17 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecek.

EGM ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Değerlendirmeher bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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