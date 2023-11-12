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Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na salvo: 100 bin konut sözü vermiş, ne yapmış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2023
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Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na salvo: 100 bin konut sözü vermiş, ne yapmış

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yönetime geldiği tarihten itibaren İstanbul’u ve 16 milyonu hizmetten yoksun bıraktı. 6 Şubat depremlerinden sonra gözler İstanbul’a çevrilmiş İmamoğlu, 100 bin konut sözü vermişti. Ancak İBB Başkanı vaadini yerine getirmeyerek yine güven sarstı. Rize'de ziyaretlerde bulunan TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul'daki mevcut yönetimin verdiği konut sözünü yediğini ifade ederek, "Bizim memleketimiz kıymetli, kimse kusura bakmasın" dedi.

CHP Genel Başkanlığı için Kılıçdaroğlu'nu devirme planında başarılı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi adayı Özgür Özel'in koltuğu teslim almasının ardından başka hayallere dalmaya başladı. İstanbul dışında başka hayallere dalmış kadim şehrin ve 16 milyonun derdiyle ilgilenmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depremi döneminde 100 bin konut sözünü adeta yedi!

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği'ni ziyareti sırasında konuya ilişkin açıklama yaparken İstanbul'daki deprem riski ve kentsel dönüşüme dikkati çekti.

İSTANBUL İÇİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Deprem riski barındıran İstanbul için çalışmalara başlayan Murat Kurum, "İstanbul'a bizim her dakikasına her saniyesine çocuğumuz gibi bakmamız lazım" diyerek İstanbul'daki mevcut yönetimin tutmadığı sözleri nedeniyle eleştirdi.

"100 KONUT SÖZÜ VERMİŞ, NE YAPMIŞ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözünü verdiği 100 bin konutun en fazla 6 binini yerine getirdiğini belirten Kurum, "Bizim şehrimiz kıymetli, kimse kusura bakmasın" dedi.

"SEN İKBAL KAYGISI ÇEKEBİLİRSİN KENDİNİ BAŞKA YERDE GÖREBİLİRSİN AMA MİLLETİN SENİ NEREDE GÖRDÜĞÜ ÖNEMLİ"

Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

100 bin konut sözü vermiş mevcut yönetim, 100 bin! Ne yapmış arkadaşlar? 5-6 bini geçememiş. Arkadaşlar bizim şehrimiz kıymetli, kusura bakma. Sen ikbal kaygısı çekebilirsin, gelecek hesapları yapabilirsin, kendini başka bir yerde de görebilirsin. Ama milletin seni nerede gördüğü önemli.

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