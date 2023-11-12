Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na salvo: 100 bin konut sözü vermiş, ne yapmış

"SEN İKBAL KAYGISI ÇEKEBİLİRSİN KENDİNİ BAŞKA YERDE GÖREBİLİRSİN AMA MİLLETİN SENİ NEREDE GÖRDÜĞÜ ÖNEMLİ"

Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

100 bin konut sözü vermiş mevcut yönetim, 100 bin! Ne yapmış arkadaşlar? 5-6 bini geçememiş. Arkadaşlar bizim şehrimiz kıymetli, kusura bakma. Sen ikbal kaygısı çekebilirsin, gelecek hesapları yapabilirsin, kendini başka bir yerde de görebilirsin. Ama milletin seni nerede gördüğü önemli.