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Başkan Recep Tayyip Erdoğan eski Devlet Bakanlarından Hasan Aksay'ı ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan eski Devlet Bakanlarından Hasan Aksay’ı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir hastanede tedavi gören eski Devlet Bakanlarından Hasan Aksay'ı ziyaret etti. Ziyaret, AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

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