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Kamyonun çarptığı polis memuru Lütfü Baykar hastanede şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı’ndan taziye mesajı

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Giriş Tarihi: 13.11.2023
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Kamyonun çarptığı polis memuru Lütfü Baykar hastanede şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı’ndan taziye mesajı

İstanbul Valiliği, Maltepe'de görevi esnasında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Lütfü Baykar'ın, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi X hesabından taziye mesajı yayımlandı. Şehit polisimiz Baykar için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Emniyet Teşkilatına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun paylaşımında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Lütfü Baykar'ın, 20 Ekim Cuma günü, Maltepe-Büyükyalı Köprü altında sürdürülen uygulama görevi esnasında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

MSB'den yayımlanan taziye mesajında, şehit polis Lütfü Baykar'ın fotoğrafının altına, "12 Kasım 2023 tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." İfadeleri yer aldı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU İÇİN TAZİYE MESAJI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 20 Ekim'de görevi esnasında dur ihtarına uymayan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Lütfü Baykar'ın, bugün tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu belirtti.
Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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