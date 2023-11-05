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Zeytin Dalı Harekât bölgesinde acı haber! P. Söz. Er Onur Özbek şehit oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2023 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
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Zeytin Dalı Harekât bölgesinde acı haber! P. Söz. Er Onur Özbek şehit oldu

Son dakika haberleri... MSB: Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda P. Söz. Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

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