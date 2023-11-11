11 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! Uzun araç kuyruğu oluştu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! Uzun araç kuyruğu oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2023 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
ABONE OL
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde zincirleme kaza! Uzun araç kuyruğu oluştu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın kartışrığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan 15 Temmuz Köprüsü'nün Ankara ve Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu, uzun araç kuyrukları meydana geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA