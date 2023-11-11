15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! Uzun araç kuyruğu oluştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın kartışrığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye götürüldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan 15 Temmuz Köprüsü'nün Ankara ve Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu, uzun araç kuyrukları meydana geldi.
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