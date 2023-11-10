Özgür Özel’in programında CHP’li başkan Besim Dutlulu’dan tepki çeken hareket

Bu tutum ne kadar gizlenmek istense de karanlıktır.ve izaha muhtaçtır. Aziz milletimiz ve kıymetli Akhisarlılar mızrağın çuvala sığmadığının farkındadır. Bu çirkin hadiseler bir anlamda da bizlere uyarı niteliği taşımaktadır. Yaşanan bu üzüntü verici hadise vesilesiyle, Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatı olan AK Parti Kadın Kolları ailesinin bir üyesi olarak hemcinsim Sn. Fatma Celepçi'ye üzüntülerimi ifade ediyorum. Kadın dayanışması çerçevesinde bu konuda kendisinin yanında olduğumu önemle belirtmek istiyorum" ifadelerini kaydetti.

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