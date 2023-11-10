Özgür Özel’in programında CHP’li başkan Besim Dutlulu’dan tepki çeken hareket
CHP’li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa ziyaretinde CHP Akhisar Kadın Kolları Başkanı Fatma Celepçi’yi sahneden kovma görüntüleri büyük tepkiye neden oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan olduktan sonra ilk ziyaretini memleketi Manisa'ya gerçekleştirdi.
SKANDAL HAREKET
Özel, parti binası önünde mini bir mitinge düzenlerken, mitinge Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun hareketi damga vurdu.
Özgür Özel'e çiçek vermek için sahneye çıkan kadına yönelik davranışlarıyla tepki çekti.
Görüntülerde Dutlulu'nun kadını sahneden kovmaya çalışması dikkatlerden kaçmazken, video kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı. Bir hayli sinirlendiği gözlenen Dutlulu'yu, başka bir partilinin sakinleştirmeye çalışması da görüntülere yansıdı.
"TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM"
Celepçi'ye yapılan çirkin harekete AK Parti'den de tepki geldi.
Akhisar AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Tuğba Bacak'tan kınama geldi. Başkan Bacak yaptığı açıklamada "CHP Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun partisinin Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Sn. Fatma Celepçi 'ye yaptığı sakil davranışı kınıyorum. Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu'yu muhatabından ve tüm kadınlardan özür dilemeye davet ediyorum. Dün kadının hak ve özgürlüklerine açıktan muhalefet edenler bugün bir başka skandal ile karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar bunu hakketmiyor. Akhisarlılar bu şekilde gündeme gelmeyi hak etmiyor. Besim Dutlulu Akhisarlıların yüzünü yere eğmiştir.
Bu tutum ne kadar gizlenmek istense de karanlıktır.ve izaha muhtaçtır. Aziz milletimiz ve kıymetli Akhisarlılar mızrağın çuvala sığmadığının farkındadır. Bu çirkin hadiseler bir anlamda da bizlere uyarı niteliği taşımaktadır. Yaşanan bu üzüntü verici hadise vesilesiyle, Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatı olan AK Parti Kadın Kolları ailesinin bir üyesi olarak hemcinsim Sn. Fatma Celepçi'ye üzüntülerimi ifade ediyorum. Kadın dayanışması çerçevesinde bu konuda kendisinin yanında olduğumu önemle belirtmek istiyorum" ifadelerini kaydetti.
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