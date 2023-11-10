10 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Atatürk'ün partisi Atatürk'ü anmayı bile beceremedi! CHP Taksim'e çelenk götürmeyi unuttu

Atatürk'ün partisi Atatürk'ü anmayı bile beceremedi! CHP Taksim'e çelenk götürmeyi unuttu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
ABONE OL
Atatürk’ün partisi Atatürk’ü anmayı bile beceremedi! CHP Taksim’e çelenk götürmeyi unuttu

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı nedeniyle İstanbul'da yapılan törende ilginç anlar yaşandı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende siyasi partiler sırayla tören alanına çelenk bırakırken, CHP'nin çelenk getirmeyi unuttuğu ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ricasıyla Vali Davut Gül'den izin alınarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çelenksiz selamlama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor. Atatürk'ün anısına İstanbul'da da bir tören düzenlendi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan resmi törende ilginç anlar yaşandı.

Atatürk için düzenlenen tören; İstanbul Valisi Ali Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kurumları adına Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymalarıyla başladı.

CHP ÇELENGİ UNUTTU
Törende barolar, siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları anıta sırasıyla çelenk koydu. Bu anlarda dikkat çeken bir olay yaşandı. Törene katılan siyasi partiler Cumhuriyet Anıtı'na tek tek çelenk bırakırken, CHP'nin çelengini unuttuğu görüldü.

Tören sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çelenksiz selamlama yaptı. Vatandaşların tepkisini çeken ihmal sonrası Ekrem İmamoğlu'nun Vali Gül'e ricasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çelenksiz selamlama yaptı.

ÇELENK SONRADAN GETİRİLİNCE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Son olarak ise CHP çelenginin tören sonrasında anıta getirildiği görüldü. Daha sonra çelenk önünde bir fotoğraf çektirilerek sosyal medyada paylaşıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA