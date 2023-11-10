Atatürk'ün partisi Atatürk'ü anmayı bile beceremedi! CHP Taksim'e çelenk götürmeyi unuttu
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı nedeniyle İstanbul'da yapılan törende ilginç anlar yaşandı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende siyasi partiler sırayla tören alanına çelenk bırakırken, CHP'nin çelenk getirmeyi unuttuğu ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ricasıyla Vali Davut Gül'den izin alınarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çelenksiz selamlama yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor. Atatürk'ün anısına İstanbul'da da bir tören düzenlendi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan resmi törende ilginç anlar yaşandı.
Atatürk için düzenlenen tören; İstanbul Valisi Ali Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kurumları adına Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymalarıyla başladı.
CHP ÇELENGİ UNUTTU
Törende barolar, siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları anıta sırasıyla çelenk koydu. Bu anlarda dikkat çeken bir olay yaşandı. Törene katılan siyasi partiler Cumhuriyet Anıtı'na tek tek çelenk bırakırken, CHP'nin çelengini unuttuğu görüldü.
Tören sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çelenksiz selamlama yaptı. Vatandaşların tepkisini çeken ihmal sonrası Ekrem İmamoğlu'nun Vali Gül'e ricasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çelenksiz selamlama yaptı.
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