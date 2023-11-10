Atatürk’ün partisi Atatürk’ü anmayı bile beceremedi! CHP Taksim’e çelenk götürmeyi unuttu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor. Atatürk'ün anısına İstanbul'da da bir tören düzenlendi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan resmi törende ilginç anlar yaşandı.