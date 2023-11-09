Sulemsi, Yasince, Tayyargil, Selin Ciğerci, Aymira Koçaklı... Dilan Polat’tan sonra fenomenleri korku sardı: Tek tek siliyorlar!

YETKİLİLERE VERGİ ÇAĞRISI

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın, fenomenlerle ilgili yaptığı paylaşım gündem oldu. Prof. Dr. Demirtaş, "Sulemsi" için yetkililere çağrı yaptı. Demirtaş, Sulemsi'nin sahip olduğu belirtilen servetin miktarı için şöyle bir hesaplama yaptı: "16 villa tanesi 20 milyondan 320 milyon, 28 daire tanesi 10 milyondan 280 milyon, 1 basitinden helikopter 60 milyon, 173 işyeri tanesi 5 milyondan 865 milyon, 1 küçük yat 30 milyon. Toplam; 1 Milyar 555 milyon TL."