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Sulemsi, Yasince, Tayyargil, Selin Ciğerci, Aymira Koçaklı... Dilan Polat'tan sonra fenomenleri korku sardı: Tek tek siliyorlar!

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Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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Sulemsi, Yasince, Tayyargil, Selin Ciğerci, Aymira Koçaklı... Dilan Polat’tan sonra fenomenleri korku sardı: Tek tek siliyorlar!

Lüks arabalar, gösterişli pırlantalar, evler, özel uçaklar hatta saça takılan eurolar... Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve Engin Polat'ın şaşalı hayatı cezaevinde son buldu. Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası gösterişli hayatlarıyla öne çıkan "sulemsi" adıyla tanınan Şule Kayatürk ve "yasince" olarak tanınan Yasin Kayatürk, "tayyargil" olarak bilinen Tayyar-Özlem Öz çifti, Aymira Koçaklı isimli kişileri de korku sardı. Bazı fenomenler, sosyal medyada paylaşım yapmayı azaltırken bazıları da geçmişlerini silmeye başladı.

Fenomenlerin sosyal medyadaki lüks hayatları denetlenip denetlenmediği ise merak konusu olurken, MASAK'ın bazı fenomenleri takibe aldığı öğrenildi.

Dilan Polat'ın arkadaşlarından Şule Kayatürk, "Sulemsi" adıyla tanınıyor. Kayatürk'ün 26 yaşında sahip olduğu servet ise dudak uçuklatıyor.

HELİKOPTERİ VARMIŞ

Kayatürk'ün tespit edilebilen mal varlığına 16 villa, 28 daire, bir helikopter, 173 iş yeri ve bir yat sığdırdığı iddia ediliyor. Kayatürk'ün sadece önünde poz verdiği arabaları değil, lüks çantaları ve kıyafetleri de dikkat çekiyor.

Kayatürk, güzellik merkezi işletmesinin yanı sıra TikTok ve Instagram'da yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Kayatürk'ün genç yaşında sahip olduğu servetin kaynağı ise merak konusu oldu.

Kayatürk'ün, Dilan Polat ile birlikte sosyal medyada ünlü olduğu iddia edildi. Kayatürk, Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım yapmadı.

MASAK'ın sosyal medya fenomenlerinden Selin Ciğerci'yi de incelemeye aldığı ortaya çıktı. Selin Ciğerci'ye ait bir milyon sermayeli "Selin Ciğerci Kozmetik Organizasyon" isimli şirket üç yıl önce kuruldu. Şirkete bağlı Türkiye genelinde 32 güzellik merkezi bulunuyor.

HACAMAT YAPIYORLAR

Servetiyle şüphe uyandıran başka bir fenomen çift de Özlem Lina Öz ve eşi Tayyar Öz. Fenomen Özlem Öz'ün eşi doktor Tayyar Öz'ün Ataşehir'de "klinik" yazmayan bir apartman dairesinde sülük tedavisi, hacamat, dolgu, botoks ve ortopedi tedavisi uyguladığı ortaya çıktı.

Avukat Feyza Altun önce, "Bu Tayyargiller sürekli sağlık beyanında bulunuyor. Adam ortopedistmiş ama gece gündüz krem ve içinde bal olan bir ürünü 1 yaş altında çocuklara öneriyor.

Daha önce sağlık beyanından 340 bin TL ceza yemişler" dedi. Ardından çiftin videosunu paylaşarak, "Bu Tayyargiller size tanıdık geliyor mu? Dandik kremler ve bebekler için macun satarak havuzlu villalarda yaşıyor, Range'lere biniyorlar" diye yazdı.

YETKİLİLERE VERGİ ÇAĞRISI

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın, fenomenlerle ilgili yaptığı paylaşım gündem oldu. Prof. Dr. Demirtaş, "Sulemsi" için yetkililere çağrı yaptı. Demirtaş, Sulemsi'nin sahip olduğu belirtilen servetin miktarı için şöyle bir hesaplama yaptı: "16 villa tanesi 20 milyondan 320 milyon, 28 daire tanesi 10 milyondan 280 milyon, 1 basitinden helikopter 60 milyon, 173 işyeri tanesi 5 milyondan 865 milyon, 1 küçük yat 30 milyon. Toplam; 1 Milyar 555 milyon TL."

Demirtaş paylaşımında fenomen ismin vermesi gereken miktarına dikkat çekip "Eğer 1 milyar TL'den az vergi verdilerse yetkililer bir bakarsa iyi olur" ifadelerini kullandı.

4.4 MİLYON TAKİPÇİ

Sosyal medya platformu Instagramda Selin Ciğerci'yi 4.4 milyon kişi, Özlem Öz'ü 2.5 milyon kişi, Tayyar Öz'ü 501 bin kişi, Şule Kayatürk'ü 1 milyon kişi takip ediyor.

Kim bu sosyal medya vurguncuları?
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