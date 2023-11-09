Hükümet depremzedelere verdiği sözü tuttu! Mazlumların heyecanı: Bu kadar hızlı biteceğini tahmin etmiyorduk

Abdullah Çetin (20): Cumhurbaşkanımızın sözünün ardından 8 ayda binalar dikildi. Açıkçası bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyordu. Devletimiz hızla konutları yaptı ve yakında da teslimatını yapacak. Bir K.Maraşlı olarak çok teşekkür ediyorum.