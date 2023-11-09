Hükümet depremzedelere verdiği sözü tuttu! Mazlumların heyecanı: Bu kadar hızlı biteceğini tahmin etmiyorduk
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden ikincisinin merkez üssü olan Elbistan ile komşu Afşin'de devletin jet hızıyla inşa ettiği deprem konutlarının teslimatı için geri sayım başladı.
SABAH, 720'si Afşin'de, 1374'ü Elibistan'da olan ve mart ayında temeli atılıp son rötuşların yapıldığı konutları depremzede hak sahipleriyle birlikte gezdi. Depremzedeler Başkan Erdoğan ve hükümete teşekkürlerini iletti. İşte görüşler:
Abdullah Çetin (20): Cumhurbaşkanımızın sözünün ardından 8 ayda binalar dikildi. Açıkçası bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyordu. Devletimiz hızla konutları yaptı ve yakında da teslimatını yapacak. Bir K.Maraşlı olarak çok teşekkür ediyorum.
Fedai Yüksel (22): Depremde TOKİ'nin yaptığı konutlarda çatlak dahi oluşmadı. Bu yeni konutların TOKİ eliyle yapılarak teslim aşamasına gelmesi bize kış öncesi rahat bir nefes aldırdı. Artık rahat bir uyku uyuyabileceğiz.
DEVLETİYLE MİLLETİYLE SAPASAĞLAM VAN
Van 23 Ekim 2011'de 7.2, 9 Kasım 2011'de 5.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsılmış, felakette 644 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, binlerce bina yıkılmıştı. Depremin üzerinden geçen 12 yılda devletin büyük çalışmalarıyla yepyeni bir kent inşa edildi. 26 bin konut yapılarak afetzedelere teslim edildi. Vanlılar kaybettiklerinin acısını yüreklerinde koruyor ancak devletin her zaman yanında olduğunu hissederek geleceğe güvenle bakıyor.
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