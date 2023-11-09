09 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! 32 ilde Narkogüç operasyonu: 210 şüpheli gözaltında

Son dakika! 32 ilde Narkogüç operasyonu: 210 şüpheli gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
ABONE OL
Son dakika! 32 ilde Narkogüç operasyonu: 210 şüpheli gözaltında

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamasında, "Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonunda örgüt lideri Jamukhan Ulus’un da aralarında bulunduğu 210 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA