İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 10 ayda 721 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım tarihlerinde PKK terör örgütüne yönelik 19 bin 756 operasyonda 84’ü ölü olmak üzere 721 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçe sunumunu yaptı.
Bakan Yerlikaya, sunumda ülke genelindeki operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
TERÖR ÖRGÜTLERİNE OPERASYONLAR
1 Ocak 2023 ile 1 Kasım 2023 tarihleri arasında, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 19 bin 756 operasyon yapıldığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda 721 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda bin 178 şüphelinin tutuklandığını söyledi.
Bakan Yerlikaya, FETÖ operasyonlarına ilişkin de bilgi verdi. 1 Kasım itibariyle, FETÖ'ye yönelik 5 bin 875 operasyon yapıldığını söyleyen Yerlikaya, 8 bin 286 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Terör örgütü DAEŞ'e de bin 149 operason yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda 2 bin 57 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYONLAR
Türkiye genelinde faaliyet gösteren, 1 uluslararası, 13 ulusal, 33 bölgesel, 253 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini anlatan Bakan Yerlikaya, operasyonlarda bin 800 kişinin de tutuklandığını söyledi.
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE
Bakan Yerlikaya, yaptığı sunumda uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin bilgiler de verdi. Son 10 ayda 197 bin 354 uyuşturucu operasyonu yapıldığını söyleyen YHerlikaya, 23 bin 973 kişinin tutuklandığını açıkladı.
YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLARI
Yasa dışı bahis konusuna da değinen Yerlikaya, 187 operasyonda bin 153 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 309'unun tutuklandığını söyledi.
4 MİLYONDAN FAZLA DÜZENLİ GÖÇMEN
Türkiye'deki Suriyelilerin sayısına ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya, 3 milyon 254 bin 904 Suriyelinin geçici koruma altında olduğunu, bunlardan 1 milyon 129 bin 614'ünün ikamet izni olduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunduğunu açıkladı.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE
Gerçekleştirilen operasyonlarda, 205 bin 368 düzensiz göçmen yakalandığını söyleyen Bakan Yerlikaya, 193 bin 959 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişinin engellnediğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, İran ve Suriye sınırlarının yüzde 78'inde güvenlik duvarı inşasının tamamlandığını söyledi.
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