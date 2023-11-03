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Bakan Koca’dan katliamcı İsrail’e sert tepki: Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı?

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Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Bakan Koca’dan katliamcı İsrail’e sert tepki: Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı?

Günlerdir Gazze’de ölüm kusan işgalci İsrail, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek dünyayı karşısına alıyor. Binlerce sivilin canına kıyan katiller, yaralıların tedavi gördüğü ve yüzlerce kişinin sığındığı hastaneleri bombalayarak savaş suçu işlemeye devam ediyor. Katiller son olarak ambulans konvoyuna saldırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından işgalci İsrail'in utanç verici saldırılarına ilişkin paylaşım yaparken, uluslararası topluma da çağrıda bulundu. Bakan Koca, “Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi’nin bahçesinde bulunan ambulans konvoyuna düzenlediği saldırıya ilişkin, “İçinde hastalar ve yaralılar olan ambulanslar saldırıya uğradı. Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı?” dedi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de adeta kıyım yapan soykırımcı İsrail, Şifa Hastanesi yakınında hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna saldırı düzenledi.

Çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu saldırıya ilişkin Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabında şu ifadelerle paylaşım yaptı:

"İçinde hastalar ve yaralılar olan ambulanslar saldırıya uğradı. Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı? İsrail'in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik utanç verici, insanlık dışı olmakla bile tarif edilemeyecek saldırıları devam ediyor.

Bugün, durumları kritik olan, Refah sınır kapısından Mısır'a transfer edilmeyi bekleyen hastalar ve yaralılar, Şifa Hastanesi önünde transfer için gelen ambulansların içerisinde saldırıya uğradılar. Biz, durumu kritik olan Gazzeli kardeşlerimizi tedaviye ulaşabilmeleri için ülkemize transfer etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

Bu hedef gözetmeyen saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep ediyoruz."

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