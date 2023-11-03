Bakan Koca’dan katliamcı İsrail’e sert tepki: Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı?

Çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu saldırıya ilişkin Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabında şu ifadelerle paylaşım yaptı:

"İçinde hastalar ve yaralılar olan ambulanslar saldırıya uğradı. Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı? İsrail'in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik utanç verici, insanlık dışı olmakla bile tarif edilemeyecek saldırıları devam ediyor.