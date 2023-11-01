Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Gazze için sağlık seferberliği: Bir gemi hastanesi hazır

MASUMLARIN ÇIĞLIĞI UYKUMUZU BÖLECEK

Gazze'de yaşananların insanlığa ve vicdana sığmayacağını söyleyen Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarının, kanser hastalarının hedef alınması, ölüme terk edilmesi ya da bombaların hedefi olması savaş suçu içeriyor. Çocuklar hiçbir kavganın ölen tarafı olamaz. Hastalar ve yaralılar hiçbir düşmanlığın ezileni olmamalı. Gözler kin ve intikam duygusuyla yüklü, kulaklar da tüm insani haykırışlara kapalı olduğu için savaş suçu işlemeleri de maalesef çok kolay oluyor. Sessiz kalan tüm insanlık vicdan mahkemesinde bunun hesabını vermeye, mutlaka kendini hazırlamalı. Masumların çığlıkları bir gün hepimizin uykusunu bölecek ve hakkını bizden isteyecek" ifadelerini kullandı.