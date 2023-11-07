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Bay Bay Kemal'in peşinden giden gidene! CHP yandaşı Barış Yarkadaş mesleği bıraktı giderayak fondaşı da yanında götürdü: Eşek gibi anırmadı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2023
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Bay Bay Kemal’in peşinden giden gidene! CHP yandaşı Barış Yarkadaş mesleği bıraktı giderayak fondaşı da yanında götürdü: Eşek gibi anırmadı!

Türk siyaset tarihine kaybettiği seçimlerle damga vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık seçiminde değişimcilerin ve Ekrem İmamoğlu'nun adayı Özgür Özel'e karşı kaybederken CHP'de yeni dönem başladı. Bay Kemal ve Özel'in Kurultay'daki konuşmaları sırasında teröristlere selam çakması gözlerden kaçmamıştı. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından CHP yandaşı Barış Yarkadaş'ın "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım." sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Kılıçdaroğlu ile yakınlığıyla bilinen Yarkadaş canlı yayında mesleği bıraktığını açıkladı. Yarkadaş, "Aktif gazeteci olarak olmasam da siyaset yorumcusu olarak çalışmama devam edebilirim. Şuan itibariyle kamuoyuna sözünü tutuyorum" dedi. Öte yandan Yarkadaş CHP fondaşı Emin Çölaşan'ı da giderayak yanında götürdü. Yarkadaş "AK Parti paradan sıfırı attı o gazeteci özür dilemedi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu koptu. Entrika, kavga ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde genel başkanlık seçimleri yapıldı.

TAVŞAN KOLTUĞA ZIPLADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuktan kalktı.

Her ne kadar "değişim" diyerek Kılıçdaroğlu'na bayrak açsa da kurultayda yaptığı konuşmada HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a Gezi tutuklusu Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel'in farklı bir siyaset tarzı benimsemeyeceği de belli oldu.

BARIŞ YARKADAŞ'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Seçimin sonuçlanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li "Gazeteci" Barış Yarkadaş'ın 2 ay önce söylediği sözler yeniden akıllara gelmişti.

"ÖZGÜR ÖZEL KAZANIRSA MESLEĞİ BIRAKIRIM"

Yarkadaş, Özgür Özel'in seçimi kazanamayacağını savunup "Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım." demişti.

16 Eylül tarihinde TV100'deki programda CHP'nin kurultay sürecine ilişkin açıklama yapan Barış Yarkadaş kendisine yöneltilen "Değişimcliler ile Kılıçdaroğlucular arasında delege dengesi yüzde kaça kaç?" sorusuna şu yanıtı vermişti.. "Partide, değişimci olarak kendini ifade eden grubun 350-400 arasında oy alabileceğini düşünüyorlar. Bu CHP için normaldir."

Yarkadaş, "Bir sürpriz olur mu?" sorusuna ise, "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım. Vallahi mesleği bırakırım" ifadeleriyle iddialı bir yanıt vermişti.

BAY KEMAL'İN PEŞİNDEN GİDEN GİDENE!

Yaşananların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li "Gazeteci" Barış Yarkadaş canlı yayında mesleği bıraktığını açıkladı. Yarkadaş açıklamasının ardından gözyaşlarını tutamayarak salya sümük ağladı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLİRİM"

Yarkadaş açıklamasının devamında, "Ben kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Türkiye'nin merak ettiği soruya yanıt veriyorum. Bugün 23.49 itibarıyla sizlerin huzurunda sizlere verdiğim üzere karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum. Aktif gazeteci olarak olmasam da siyaset yorumcusu olarak çalışmama devam edebilirim. Şuan itibariyle kamuoyuna sözünü tutuyorum" ifadelerini kullandı.

GİDERAYAK FONDAŞA FENA SALLADI: EŞEK GİBİ ANIRMADI

Öte yandan Barış Yarkadaş giderayak fondaş Emin Çölaşan'ı yerden yere vurdu.

Yarkadaş, "Bir gazeteci çıktı. AK Parti eğer paradan sıfır atmayı başarırsa ben çıkar eşek gibi anırırım dedi. AK Parti paradan sıfırı attı o gazeteci özür dilemedi. Dün benimle ilgili twet yazan ama adımı yazmadığı için adını anmayacağım, adımı yazsaydı adını anacaktım. Bu arkadaşımız kıvırdı bu sözünü tutmadı Ben kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Türkiye'nin merak ettiği soruya yanıt veriyorum. Bugün 23.49 itibarıyla sizlerin huzurunda sizlere verdiğim üzere karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum. Bu kararımı bugün Ben eşek gibi anırırım deyip sonra bunu unutturulmam. Biz karakterli insanız" dedi.

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