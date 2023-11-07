Bay Bay Kemal’in peşinden giden gidene! CHP yandaşı Barış Yarkadaş mesleği bıraktı giderayak fondaşı da yanında götürdü: Eşek gibi anırmadı!

BARIŞ YARKADAŞ'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Seçimin sonuçlanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li "Gazeteci" Barış Yarkadaş'ın 2 ay önce söylediği sözler yeniden akıllara gelmişti.

"ÖZGÜR ÖZEL KAZANIRSA MESLEĞİ BIRAKIRIM"

Yarkadaş, Özgür Özel'in seçimi kazanamayacağını savunup "Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım." demişti.

16 Eylül tarihinde TV100'deki programda CHP'nin kurultay sürecine ilişkin açıklama yapan Barış Yarkadaş kendisine yöneltilen "Değişimcliler ile Kılıçdaroğlucular arasında delege dengesi yüzde kaça kaç?" sorusuna şu yanıtı vermişti.. "Partide, değişimci olarak kendini ifade eden grubun 350-400 arasında oy alabileceğini düşünüyorlar. Bu CHP için normaldir."

Yarkadaş, "Bir sürpriz olur mu?" sorusuna ise, "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım. Vallahi mesleği bırakırım" ifadeleriyle iddialı bir yanıt vermişti.