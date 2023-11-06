CHP kutuplara ayrılıyor! Yeterli oyu almasına rağmen PM listesine giremeyen Oğuz Kaan Salıcı hareketi başlattı
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bitti. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Emanetçi başkan Özgür Özel'in A Takımı belli olurken, listesinde Sezgin Tanrıkulu gibi terörist cenazelerinde boy gösteren, TSK'ya iftira atan isimler de yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM için yeterli oy sayısına ulaşmasına rağmen kadın kotasından dolayı PM'ye giremedi. Salıcı bu duruma karşılık "10 Aralık hareketi" tasfiye edildi. Artık partide etkin değiller" dedi. PM'ye giremeyen Oğuz Kaan Salıcı'nın nasıl bir aksiyon alacağına dair kulis bilgileri ortaya atılmaya başlandı. Salıcı'nın muhalefet içi ayrı bir hareket yapıp yeni bir parti kuracağı gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) binbir kavga, dövüş, kaos ve entrikanın gölgesinde kurultaya gitti.
Ankara'daki genel başkanlık seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel kazandı.
TAVŞAN KOLTUĞA ZIPLADI
Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu.
Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuğu bırakmak zorunda kaldı. Böylelikle Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.
EMANETÇİ BAŞKAN
Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'taki seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'değişim' diyerek ortaya çıkmış, ilerleyen süreçte de Özgür Özel'i destekleyeceğini açık açık ilan etmişti. Özel ise "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" demişti. Bu durum 'tavşan aday' formülünü tescillerken Özgür Özel için 'emanetçi başkan'; Ekrem İmamoğlu için ise 'Gölge genel başkan' yorumlarını da beraberinde getirdi.
"LİDER BENİM ÖZGÜR" POZU
Son olarak Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "Lider benim, seni ben seçtirdim" mesajı geldi.
CHP'NİN A TAKIMI BELLİ OLDU! TERÖRİST SEVİCİLER DE LİSTEDE
Öte yandan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu.
Genel başkan Özgür Özel'in anahtar listesinde yer almayan 8 isim, 60 kişilik PM listesine girmeyi başardı.
O isimler şöyle:
Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut ve Koza Yardımcı
Özellikle Müslim Sarı, Orhan Sarıbal ve Aylin Nazlıaka, Kılıçdaroğlu'na yakınlıklarıyla dikkat çekiyor.
OĞUZ KAAN SALICI LİSTEYE GİREMEDİ
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise PM için yeterli oy sayısına ulaştı ancak kadın kotasından dolayı PM listesine seçilemedi.
10 ARALIK HAREKETİ TASFİYE EDİLDİ
CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç, Oğuz Kaan Salıcı'nın PM'ye girememesi üzerine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'nin bölüneceği söylentileri ortaya çıktı.
CHP BÖLÜNÜYOR MU? YA AYRI HAREKET YA YENİ PARTİ
CHP'deki 10 Aralık Hareketi'nin lideri Oğuz Kaan Salıcı'nın PM'ye girememesi üzerine farklı bir şekilde aksiyon alacağı, parti içi muhalefet yapıp ayrı bir hareket oluşturacağı söyleniyor.
Salıcı'nın yeni parti kurup siyasi hayatına devam edeceği ise bir başka iddia.
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