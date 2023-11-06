CHP yandaşı Yılmaz Özdil’den emanetçi başkan Özel’e salvo: Manisa’da karşılığı olmayan adam Türkiye’yi mi kazanacak?

CHP BÖLÜNÜYOR MU? YA AYRI HAREKET YA YENİ PARTİ

CHP'deki 10 Aralık Hareketi'nin lideri Oğuz Kaan Salıcı'nın PM'ye girememesi üzerine farklı bir şekilde aksiyon alacağı, parti içi muhalefet yapıp ayrı bir hareket oluşturacağı söyleniyor.



Salıcı'nın yeni parti kurup siyasi hayatına devam edeceği ise bir başka iddia.

CHP yandaşı Yılmaz Özdil, CHP'nin 'değişim' adı altında Özgür Özel'i Genel Başkan seçmesini sert sözlerle eleştirdi.

"MANİSA'DA BİLE KARŞILIĞI OLMAYAN BİRİ TÜRKİYE'Yİ Mİ KAZANACAK?"

Özdil, "Değişim denilen ekip 13 yıldır kaybeden ekip" ifadelerini kullanan Özdil, "Aralarında sadece Kılıçdaroğlu yok. Ekip aynı ekip. Manisa'da bile karşılığı olmayan biri, şimdi komple Türkiye'yi mi kazanacak" diye konuştu.