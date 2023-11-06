CHP yandaşı Yılmaz Özdil'den emanetçi başkan Özel'e salvo: Manisa'da karşılığı olmayan adam Türkiye'yi mi kazanacak?
Türk siyaset tarihine kaybettiği seçimlerle damga vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık seçiminde değişimcilerin ve Ekrem İmamoğlu'nun adayı Özgür Özel'e karşı kaybederken CHP'de yeni dönem başladı. Bu durumun ardından CHP’deki iç savaş kendini tekrardan alevlendirdi. CHP yandaşı Yılmaz Özdil, CHP’nin ‘değişim’ adı altında Özgür Özel’i Genel Başkan seçmesini sert sözlerle eleştirdi. Özdil, “13 yıldır kaybeden ekip, aralarında sadece Kılıçdaroğlu yok. Manisa’da bile karşılığı olmayan biri, şimdi komple Türkiye’yi mi kazanacak” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) binbir kavga, dövüş, kaos ve entrikanın gölgesinde kurultaya gitti.
Ankara'daki genel başkanlık seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel kazandı.
TAVŞAN KOLTUĞA ZIPLADI
Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu.
Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuğu bırakmak zorunda kaldı. Böylelikle Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.
EMANETÇİ BAŞKAN
Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'taki seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'değişim' diyerek ortaya çıkmış, ilerleyen süreçte de Özgür Özel'i destekleyeceğini açık açık ilan etmişti. Özel ise "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" demişti. Bu durum 'tavşan aday' formülünü tescillerken Özgür Özel için 'emanetçi başkan'; Ekrem İmamoğlu için ise 'Gölge genel başkan' yorumlarını da beraberinde getirdi.
CHP BÖLÜNÜYOR MU? YA AYRI HAREKET YA YENİ PARTİ
CHP'deki 10 Aralık Hareketi'nin lideri Oğuz Kaan Salıcı'nın PM'ye girememesi üzerine farklı bir şekilde aksiyon alacağı, parti içi muhalefet yapıp ayrı bir hareket oluşturacağı söyleniyor.
Salıcı'nın yeni parti kurup siyasi hayatına devam edeceği ise bir başka iddia.
CHP yandaşı Yılmaz Özdil, CHP'nin 'değişim' adı altında Özgür Özel'i Genel Başkan seçmesini sert sözlerle eleştirdi.
"MANİSA'DA BİLE KARŞILIĞI OLMAYAN BİRİ TÜRKİYE'Yİ Mİ KAZANACAK?"
Özdil, "Değişim denilen ekip 13 yıldır kaybeden ekip" ifadelerini kullanan Özdil, "Aralarında sadece Kılıçdaroğlu yok. Ekip aynı ekip. Manisa'da bile karşılığı olmayan biri, şimdi komple Türkiye'yi mi kazanacak" diye konuştu.
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