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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken şoka girdi! Hakan Fidan'ın hamlesi sonrası yüzü asıldı! Masada dikkat çeken Mescid-i Aksa detayı

ABD, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı katliama arka çıkarken, Filistin'de yaşanan insanlık dramına ise sessiz kaldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 1 aylık süreçte 3 kez İsrail'i ziyaret etti. Bu gece yarısı Türkiye'ye gelen Blinken, ziyareti sırasında şok üstüne şok yaşadı. Havalimanında sadece vali yardımcısı tarafından karşılanan Blinken'in yüzü asıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde de Fidan'ın yaptığı hamle ile adeta şoka girdi. İkilinin görüşmesinde masada bulunan Mescid-i Aksa detayı da dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 06.11.2023 15:45
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken şoka girdi! Hakan Fidan’ın hamlesi sonrası yüzü asıldı! Masada dikkat çeken Mescid-i Aksa detayı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına ölüm yağdırdı. En büyük müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ise konu Orta Doğu olunca yine rahat durmadı. Soluğu, tansiyonun yükseldiği bölgede aldı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken şoka girdi! Hakan Fidan’ın hamlesi sonrası yüzü asıldı! Masada dikkat çeken Mescid-i Aksa detayı

Bir aydır devam eden saldırılara tepki göstermeyen ABD ve Avrupalı ülkeler, öldürülen Filistinli çocuklar yerine İsrail'den yana taraf aldı. Her biri, katil Başbakan Netanyahu'nun sırtını sıvazladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken şoka girdi! Hakan Fidan’ın hamlesi sonrası yüzü asıldı! Masada dikkat çeken Mescid-i Aksa detayı

Eli kanlı Netanyahu'ya en büyük desteği ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıkladı. 7 Ekim'den bu yana tam üç kez İsrail'i ziyaret etti, saldırıların sürmesine masum sivillerin öldürülmesine ses çıkarmadı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken şoka girdi! Hakan Fidan’ın hamlesi sonrası yüzü asıldı! Masada dikkat çeken Mescid-i Aksa detayı

Her fırsatta insan hakları ve özgürlük dersi veren ABD'nin konu Müslüman çocuklar olunca gösterdiği iki yüzlü tutum büyük tepki aldı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak'ın ardından dün akşam saatlerinde soluğu Ankara Esenboğa Havalimanı'nda aldı.

Ancak şok üstüne şok yaşadı. Havalimanında yalnızca Ankara Vali Yardımcısı tarafından karşılandı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken şoka girdi! Hakan Fidan’ın hamlesi sonrası yüzü asıldı! Masada dikkat çeken Mescid-i Aksa detayı

Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Blinken ile yapacağı görüşme öncesi yaşananlar gündeme oturdu.