07 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TBMM lokanta ve işletmelerinde İsrail'i boykot kararı

TBMM lokanta ve işletmelerinde İsrail'i boykot kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2023
ABONE OL
TBMM lokanta ve işletmelerinde İsrail’i boykot kararı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA