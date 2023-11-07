07 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 66 ilde Mercek Operasyonları: 715 şüpheli gözaltında!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 66 ilde Mercek Operasyonları: 715 şüpheli gözaltında!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
ABONE OL
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 66 ilde Mercek Operasyonları: 715 şüpheli gözaltında!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Mercek" operasyonları kapsamında 715 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA