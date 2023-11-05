Siyaset tarihi böyle bir yalan ağı görmedi! Ekremci medyadan Bay Kemal'e büyük operasyon
CHP'nin genel başkanlık seçimi ikinci tura kalırken, çıkan sonuçlarda Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Bu neticede ikinci tur oylamaları için tekrar sandık başına gidilirken, 'değişim' diyen Ekremciler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden çekilmesi için baskı yapmaya başladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu kopuyor. Binbir kavga, dövüş ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde yeni genel başkan belli oluyor. CHP'nin genel başkanlık seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kaldı.
İKİ OYLA İKİNCİ TUR
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy sayımı tamamlandı. 1366 delegesi bulunan CHP'de oy sayımı sonucu Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı.
EKREMCİLERDEN ÇEKİL BASKISI
İkinci tur oylamaları için tekrar sandık başına gidilirken, 'değişim' diyen Ekremciler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden çekilmesi için baskı yapmaya başladı.
SİYASET TARİHİ BÖYLE BİR YALAN AĞI GÖRMEDİ
Ekremci medya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekildiğine dair yalanları manşetlere taşıyarak algı operasyonuna soyundu. ODA TV, Sözcü TV ve HALK TV'de büyük bir skandala imza atıldı. ODA TV, Kılıçdaroğlu çekildi manşetlerini paylaşırken, aynı durum Sözcü ve HALK TV'de de görüldü.
#SONDAKİKA— A Haber (@ahaber) November 4, 2023
CHP'de "çekilme" muamması
Bülent Kuşoğlu: Kılıçdaroğlu çekilebilir | Eren Erdem: İddialar gerçek dışı
Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı pic.twitter.com/4sKqhqKL2E
EKREMCİ SAYMAZ KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİYOR
Sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimde çekileceğini açıklayan Ekremci İsmail Saymaz, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na "Kılıçdaroğlu çekilecek mi?" diye sordum. "Evet, çekiliyor, çekilecek" dedi. Kılıçdaroğlu, birazdan salona gelecek" paylaşımında bulundu.
7 DAKİKA SONRA AÇIKLAMA DÜZELTİLDİ DENİLDİ
İsmail Saymaz yaptığı paylaşımından 7 dakika sonra düzeltmeye gitti. Saymaz diğer paylaşımında ise, "Bülent Kuşoğlu, beni aradı. "Bu turun sonucuna göre çekilebilir" diyerek, ilk açıklamasını düzeltti" dedi.
CHP DOĞRULAMA MERKEZİ'NDEN YALANLAMA
Ekremcilerin artan baskısının ardından CHP Doğrulama sayfası çıkan çekilme haberlerini yalanladı. CHP Doğrulma sayafası yapıtğı paylaşımda, "38. Olağan kurultayımız bir demokrasi şöleni olarak devam etmektedir. Genel Başkanlık seçimi, 2. tura kalmıştır. Sosyal medyada "Kemal Kılıçdaroğlu çekildi" şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Seçim süreci devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
KENDİSİ AZ ÖNCE OY KULLANDI
Diğer paylaşımda ise, "Tekraren ifade ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun çekildiği iddiaları gerçekdışıdır. Kendisi, az önce oy kullanmıştır. Demokrasi şölenimiz sürmektedir. 2. Tur seçimleri devam etmektedir" denildi.
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