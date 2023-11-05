Siyaset tarihi böyle bir yalan ağı görmedi! Ekremci medyadan Bay Kemal’e büyük operasyon

EKREMCİ SAYMAZ KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİYOR

Sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimde çekileceğini açıklayan Ekremci İsmail Saymaz, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na "Kılıçdaroğlu çekilecek mi?" diye sordum. "Evet, çekiliyor, çekilecek" dedi. Kılıçdaroğlu, birazdan salona gelecek" paylaşımında bulundu.

7 DAKİKA SONRA AÇIKLAMA DÜZELTİLDİ DENİLDİ

İsmail Saymaz yaptığı paylaşımından 7 dakika sonra düzeltmeye gitti. Saymaz diğer paylaşımında ise, "Bülent Kuşoğlu, beni aradı. "Bu turun sonucuna göre çekilebilir" diyerek, ilk açıklamasını düzeltti" dedi.