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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu devri kapandı! CHP'nin yeni genel başkanı belli oldu! CHP Genel Başkanı kim oldu?

A Haber
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Giriş: 05.11.2023 08:49
Güncelleme:05.11.2023 08:49
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu devri kapandı. Ankara'daki 38. Kurultay'da genel başkanlık koltuğuna oturan isim Özgür Özel oldu. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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