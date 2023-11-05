Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: Bağırmanız hoş değil

"ÖZGÜR BEY BAĞIRMANIZ HOŞ DEĞİL"

Konuşmasını bitirip kürsüden inen Özgür Özel, yerine oturmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. O sırada Selvi Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i kendisine doğru çekerek "Özgür Bey bağırmanız hoş değil" diye tepki gösterdi.