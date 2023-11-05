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Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e sert tepki: Bağırmanız hoş değil

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: Bağırmanız hoş değil

CHP 38. Olağan Kurultayı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e tepkisi damga vurdu. Selvi Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Özgür Özel'e, ''Özgür Bey bağırmanız hoş değil.'' diye tepki gösterdi. İşte o anlar...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu kopuyor. Binbir kavga, dövüş ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde yeni genel başkan belli oluyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve 'değişimci' Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel kurultayda kozlarını paylaşırken ikinci tura kurultaya Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepkisi damga vurdu.

Tansiyonun hiç düşmediği kurultaya Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepkisi damga vurdu.

"ÖZGÜR BEY BAĞIRMANIZ HOŞ DEĞİL"

Konuşmasını bitirip kürsüden inen Özgür Özel, yerine oturmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. O sırada Selvi Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i kendisine doğru çekerek "Özgür Bey bağırmanız hoş değil" diye tepki gösterdi.

Gündeme oturan olayda Özgür Özel ise Selvi Kılıçdaroğlu'na cevap vermeden yerine oturdu.

CHP’deki büyük hesaplaşmayı Özel kazandı

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