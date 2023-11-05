Bay Kemal dümeni bırakmamak için FETÖ taktikleri deniyor! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adına sahte mesajlar atıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu kopuyor. Binbir kavga, dövüş ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde yeni genel başkan belli oluyor. CHP'nin genel başkanlık seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kaldı.