Bay Kemal dümeni bırakmamak için FETÖ taktikleri deniyor! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adına sahte mesajlar atıldı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy sayımı tamamlandı. 1366 delegesi bulunan CHP'de oy sayımı sonucu Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Alınan sonuç ile seçim ikinci tura kaldı. Ekremci medyadan Kemal Kılıçdaroğlu'na çekil baskısı gelirken, tavşan adaya boğun eğen Bay Kemal ise dümeni bırakmamak için FETÖ taktikleri yapmaya başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adına sahne mesajlar atılarak Kılıçdaroğlu'na destek istendi. Çelik'in kurmayları bu durum sonrasında mesajları yalanladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu kopuyor. Binbir kavga, dövüş ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde yeni genel başkan belli oluyor. CHP'nin genel başkanlık seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kaldı.
İKİ OYLA İKİNCİ TUR
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy sayımı tamamlandı. 1366 delegesi bulunan CHP'de oy sayımı sonucu Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı.
Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur seçimleri yapılacak.
İkinci tur seçimlerinde de salt çoğunluk sağlanamaması durumunda seçimlerde en fazla oyu alanın kazanacağı 3. tur yapılacak.
TAVŞAN ADAYA BOYUN EĞEN KILIÇDAROĞLU'DAN FETÖ TAKTİĞİ
Seçim sonuçları sonrası CHP delegelerine, CHP İstanbul il başkanı Özgür Çelik adına sahte mesajlar atılarak Kılıçdaroğlu'na destek istendi.
ÖZGÜR ÇELİK'TEN YALANLAMA
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özgür Çelik, "Değişim irademizin sonuna kadar arkasındayız. Adıma atılan mesaj sahtedir. Genel Başkan adayımız Özgür Özel'in sonuna kadar arkasındayız." açıklamasında bulundu.
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