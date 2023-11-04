Comanchero suç örgütü enselenmeye devam ediyor: 5 kişi daha yakalandı!

COMANCHERO ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ'nün yönetici kadrosunda yer alan Maximillian Rivkin'in; Nikolaj Ankov adına düzenlenen Bulgaristan Pasaportuyla Türk Vatandaşlığına başvuru yaparak, Türk vatandaşlığına geçtiği ve Cem Cansu adını aldığı tespit edildi. Bu şahısla ilgili derhal Türk vatandaşlığının geri alınması işlemleri başlatıldı. Interpol kırmızı bültenle aranan Maximillian Rivkin'in Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı olduğu da belirlendi.