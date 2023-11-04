Comanchero suç örgütü enselenmeye devam ediyor: 5 kişi daha yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero"nun çökertildiğini duyurmuştu. Bakan Yerlikaya Kafes Operasyonu'na yönelik son gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Comanchero Organize Suç Örgütü soruşturması kapsamında firari şüphelerden 5 kişi daha yakalandı" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero"nun çökertildiğini duyurmuştu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar:
İNTERPOL KIRMIZI BÜLTENİYLE ARANAN VE COMANCHERO SUÇ ÖRGÜTÜ'NÜN YÖNETİCİLERİNDEN OLAN MAXİMİLLİAN RIVKIN (CEM CANSU) VE NECMİ SAKİ İSTANBUL'DA YAKALANDI.
5 KİŞİ DAHA ENSELENDİ
"Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından yürütülen COMANCHERO ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ soruşturması kapsamında firari şüphelilerden 5 kişi daha yakalandı. Kafes Operasyonunda yakalanan şüpheli sayısı 42'ye yükseldi.
COMANCHERO ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ'nün yönetici kadrosunda yer alan Maximillian Rivkin'in; Nikolaj Ankov adına düzenlenen Bulgaristan Pasaportuyla Türk Vatandaşlığına başvuru yaparak, Türk vatandaşlığına geçtiği ve Cem Cansu adını aldığı tespit edildi. Bu şahısla ilgili derhal Türk vatandaşlığının geri alınması işlemleri başlatıldı. Interpol kırmızı bültenle aranan Maximillian Rivkin'in Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı olduğu da belirlendi.
COMANCHERO ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ'nün soruşturması kapsamında firari şüphelilerden olan Necmi Saki'nin de Interpol kırmızı bültenle aranan örgütün yöneticilerinden olduğu tespit edildi.
Operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle
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