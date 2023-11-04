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İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Sana genel başkanlık apoleti bile fazlaymış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2023
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İYİ Parti’den Kemal Kılıçdaroğlu’na bombardıman: Sana genel başkanlık apoleti bile fazlaymış

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nu adete bombaladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlerdeki duruşuna karşılık "İş Cumuhrbaşkanı adaylığına gelince masadan kalkıp oturmalar oldu" diyerek tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından İYİ Parti cephesinden sert bir kontra geldi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen Selo’ya selam söylemeye devam et, Sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay, koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et, Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP Genel Başkanlığı Apoleti bile fazlaymış…" diyerek tepki gösterdi.

14-28 Mayıs hezimeti sonrası 'değişim' savaşına sahne olan CHP'de yeni genel başkan belli oluyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve 'değişimci' Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel kurultayda kozlarını paylaşıyor.

İLK KONUŞMA BAY KEMAL'DEN!

Kurultay'ın açılış konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi. "Sizi utandıracak hiçbir şey yapmadım. Her şeyi Türkiye için yaptım" sözleriyle partililere seslenen Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nu ise topa tuttu

TERÖRİSTLERE SELAM ÇAKTI

Terör tutuklarını 'demokrasi kahramanı' olarak tanıtan Kılıçdaroğlu, "Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Selam olsun demokrasi kahramanlarına" ifadeleriyle büyük tepki çekti.

AKŞENER VE İMAMOĞLU'NU BOMBALADI: SIRTIMDAKİ HANÇERLERLE SEÇİME GİRDİM

Kılıçdaroğlu, 6'lı masa ve aday olduğu süreçte yaşananlarla ilgili de konuştu. "İş cumhurbaşkanı adaylığına gelince masadan kalkıp oturmalar oldu" diyerek İYİ Parti ve Meral Akşener'e göndermeden bulunan Kılıçdaroğlu, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

"İHANETİ GÖRDÜK AMA YIKILMADIK"

Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Usta Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık. Yapılan bütün kumpaslara, yalana dolana rağmen, çalıştık, yılmadık, yıkılmadık asla ve asla boyun eğmedik. Yolu doğru olanın yükü ağır olur, hançerle beraber yükümüz ağırdı.

"SANA DEĞİL CUMHURBAŞKANLIĞI, CHP GB APOLETİ BİLE FAZLAYMIŞ…"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hançer' açıklaması sonrası İYİ Parti çok sert bir açıklamada bulundu.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sen Selo'ya selam söylemeye devam et, Sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay, koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et, Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP Genel Başkanlığı Apoleti bile fazlaymış…" diyerek tepki gösterdi.

CHP büyük kurultay! Kılıçdaroğlu mu Özel mi?
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