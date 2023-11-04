Kandil'e şirin gözükme çabaları! Kemal Kılıçdaroğlu teröre bir kez daha selam çaktı
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğrayan CHP'de koltuk kızışması ilk günden bu yana devam ederken, 38 Olağan Kurultayı'nda yeni Genel Başkan seçiliyor. CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarışırken, Kılıçdaroğlu kürsüde yaptığı konuşma sırasında Kandil'deki dostlarına bir selam daha çaktı. Terör seviciliğini her bir anında göstermekten geri durmayan Kılıçdaroğlu, "Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve genel başkan adayı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultayında yarışıyor.
ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYENLER AYRI TRİBÜNLERDE
Partililer sabah erken saatlerden itibaren kurultayın yapılacağı salona gelmeye başladı.
Genel başkan adaylarının konuşma yapacağı sahneye büyük bir ekran yerleştirilirken, salon kurultayın sloganı olan "Demokrasi ve Birlik Kurultayı" afişleri ile süslendi.
BAY BAY KEMAL'DEN TERÖR SEVİCİLERE SELAM!
Kurultayda konuşan Kılıçdaroğlu, terör sevicilere selam çakarak "Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN SALLADI CHP HALA TOPARLANAMADI
14-28 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tarihi bir hezimet alan ve koalisyonun başını çektiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu iyice sallanmıştı.
CHP'DE "DEĞİŞİMCİLİK" ADI ALTINDA KOLTUK SAVAŞI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan son seçimde destek alan Kılıçdaroğlu, yenilgi sonrası "değişimcilik" adı altına hareket başlatan CHP'lilerin gazabına uğradı.
DELEGELER 'KEMAL KILIÇDAROĞLU MU, ÖZGÜR ÖZEL Mİ?' DİYECEK
100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.
Bugün CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.
Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.
KANDİL'İ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMIŞTI
CHP ve PKK desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda aldığı oy oranıyla Kandil'i ve yedili koalisyonu hayal kırıklığına uğrattı.
TERÖR SEVİCİYE KILIÇDAROĞLU'NDAN ZİYARET
Bebek katili terörist elebaşı Öcalan'a güzellemesi yapmaktan tutuklanan Yanardağ, terör sevicilerine özgürlük çağrısında bulunmuştu.
Yanardağ: "Dostlarıma kavuştuğum için mutluyum ama Can Atalay içeride, Osman Kavala içeride, Tayfun Kahraman içeride. İçeride çok sayıda suçsuz arkadaşımız var." ifadelerini kullanmıştı.
Tüm bu yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merdan Yanardağ'ı ziyaret etmişti. Yanardağ'ın ifadelerini 'düşünce özgürlüğü' olarak nitelendiren CHP lideri, "İnsanların kendi düşüncelerini özgürce ifade ettikleri bir toplumda demokrasi ancak büyük, yeşerir." diye konuşmuştu.
TERÖRDEN BAY KEMAL'E DESTEK YAĞMIŞTI
CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör desteği sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Vatandaşlar Twitter üzerinden "Al Sana Gerçek" isimli bir etiket oluştururken, CHP liderinin terör örgütlerine verdiği desteği ve yine seçimler öncesinde Kandil tarafından kendisine verilen desteği içeren görüntüler paylaşmıştı.
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