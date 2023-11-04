Kandil’e şirin gözükme çabaları! Kemal Kılıçdaroğlu teröre bir kez daha selam çaktı

TERÖR SEVİCİYE KILIÇDAROĞLU'NDAN ZİYARET

Bebek katili terörist elebaşı Öcalan'a güzellemesi yapmaktan tutuklanan Yanardağ, terör sevicilerine özgürlük çağrısında bulunmuştu.

Yanardağ: "Dostlarıma kavuştuğum için mutluyum ama Can Atalay içeride, Osman Kavala içeride, Tayfun Kahraman içeride. İçeride çok sayıda suçsuz arkadaşımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merdan Yanardağ'ı ziyaret etmişti. Yanardağ'ın ifadelerini 'düşünce özgürlüğü' olarak nitelendiren CHP lideri, "İnsanların kendi düşüncelerini özgürce ifade ettikleri bir toplumda demokrasi ancak büyük, yeşerir." diye konuşmuştu.

TERÖRDEN BAY KEMAL'E DESTEK YAĞMIŞTI

CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör desteği sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Vatandaşlar Twitter üzerinden "Al Sana Gerçek" isimli bir etiket oluştururken, CHP liderinin terör örgütlerine verdiği desteği ve yine seçimler öncesinde Kandil tarafından kendisine verilen desteği içeren görüntüler paylaşmıştı.