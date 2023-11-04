Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sert tepki: Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar
7 Ekim’den beri Gazze’de yoğun bombardımanlar sonucu binlerce masumu öldüren işgalci İsrail, hedef gözetmeksizin vuruyor. Savaş suçu işleyen katil İsrail’e dünya çapından tepki sesleri yükselmeye devam ediyor. Gazzelilere yaşatılanları ‘vahşet’ olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından batılı devletlere seslendi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda tepkisini çok sert gösterdi.
"BATILI DEVLETLER TARİH VE İNSANLIK VİCDANINDA UTANÇLA ANILACAKLAR"
Yılmaz, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti 'İsrail'in kendini savunma hakkı' olarak kabul eden Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar. Moral değerleri kaybeden 'medeniyet' tek dişi dahi kalmamış bir canavara dönüşüyor." ifadesini kullandı.
İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti "İsrail'in kendini savunma hakkı" olarak kabul eden batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar. Moral değerleri kaybeden "medeniyet" tek dişi dahi kalmamış bir canavara dönüşüyor. https://t.co/dQyM0jXE4u— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) November 3, 2023
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