Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan İsrail’in Gazze’ye saldırılarına sert tepki: Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti 'İsrail'in kendini savunma hakkı' olarak kabul eden Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar. Moral değerleri kaybeden 'medeniyet' tek dişi dahi kalmamış bir canavara dönüşüyor." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti "İsrail'in kendini savunma hakkı" olarak kabul eden batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar. Moral değerleri kaybeden "medeniyet" tek dişi dahi kalmamış bir canavara dönüşüyor. https://t.co/dQyM0jXE4u — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) November 3, 2023