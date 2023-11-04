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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 şiddetinde deprem! AFAD duyurdu

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Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 4 şiddetinde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika haberleri... AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu.

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