04 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bazı kamu binalarında enerji tasarrufu hedefinin yüzde 30 olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Bazı kamu binalarında enerji tasarrufu hedefinin yüzde 30 olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
ABONE OL
Bazı kamu binalarında enerji tasarrufu hedefinin yüzde 30 olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Son dakika haberleri... Bazı kamu binalarında enerji tasarrufu hedefinin yüzde 30 olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarrufu hedefi, 2030 yılına kadar yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarrufu hedefi 2030 yılına kadar yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarıldı.

Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA