BM İnsan Hakları Konseyinde skandal Gazze gerçeği: Şu ana kadar saldırılar tartışılmadı!
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyindeki Gazze gerçeği şaşkına çevirdi. 2023 Dönem Başkanı Çekya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vaclav Balek, Gazze’deki saldırıların şu ana kadar masaya yatırılmadığını belirtirken gündemi Başkan'ın değil üye ülkelerin belirlediğini söyledi.
İnsan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyinde, İsrail'in Filistin'e yönelik yaklaşık bir aydır devam eden saldırıları konusunun resmen gündeme gelmediği ortaya çıktı.
GAZZE SORULARINI YANITLAMADI
Konseyin 2023 Dönem Başkanı Çekya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Balek, New York ziyareti sırasında yaptığı basın toplantısında, BM İnsan Hakları Konseyinin genel olarak geçen yılki çalışmaları ile Güney Amerika ve Afrika bölgelerindeki 2024 yılı planlarından bahsederken gazetecilerin gündemin en sıcak konusu olan Gazze ile ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı.
Konseyin en son 13 Ekim'deki toplantısının kapanış oturumunda Orta Doğu'daki durumun konuşulduğunu aktaran Balek, o günden bu yana bölgedeki ve BM Genel Kurul ile Güvenlik Konseyindeki gelişmeleri izlemeye devam ettiklerini söylemekle yetindi.
Balek, gazetecilerin Gazze konusunda ısrarla ne düşündüğünü sormaları üzerine, toplantıda Konsey Başkanı olarak bulunduğunu ve görevinin konseyin görüşlerini aktarmak olduğunu ifade etti.
GAZZE KONUSU HİÇ KONUŞULMADI
Gazetecilerin, Konseyin Gazze'deki gelişmeler konusundaki görüşünün ne olduğu sorusuna ise Balek, "Size anlatmaya çalıştığım, İnsan Hakları Konseyi bu özel durum karşısında pozisyonunu henüz belirlemedi. Bu yüzden size bu pozisyonu açıklayamam." diye konuştu.
Balek, gazetecilerin Gazze'nin Konseyde şimdiye kadar gündeme gelmemesini eleştirmelerine ilişkin gündemi Başkan'ın değil üye ülkelerin belirlediğini söyledi Balek, Gazze konusunun da şu ana kadar gündeme sunulmadığı için ele alınıp tartışılmadığını ve bir karara varılmadığını savundu.
BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ
BM İnsan Hakları Konseyi 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine, BM Genel Kurulunca 3 yıllığına seçiliyor. Türkiye'nin ise Konseyde "gözlemci ülke" statüsü bulunuyor.
İnsan hakları konularını görüşmek üzere yılda 3 kez toplanan Konseyin oturumları sırasında, karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor. Ancak BM İnsan Hakları Konseyinin kararları, "tavsiye" niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.
47 üyesi bulunan Konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütlerince eleştiriliyor.
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