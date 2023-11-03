BM İnsan Hakları Konseyinde skandal Gazze gerçeği: Şu ana kadar saldırılar tartışılmadı!

GAZZE SORULARINI YANITLAMADI

Konseyin 2023 Dönem Başkanı Çekya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Balek, New York ziyareti sırasında yaptığı basın toplantısında, BM İnsan Hakları Konseyinin genel olarak geçen yılki çalışmaları ile Güney Amerika ve Afrika bölgelerindeki 2024 yılı planlarından bahsederken gazetecilerin gündemin en sıcak konusu olan Gazze ile ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı.

Konseyin en son 13 Ekim'deki toplantısının kapanış oturumunda Orta Doğu'daki durumun konuşulduğunu aktaran Balek, o günden bu yana bölgedeki ve BM Genel Kurul ile Güvenlik Konseyindeki gelişmeleri izlemeye devam ettiklerini söylemekle yetindi.