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Belediyelerden soykırıma tepki: Sosyal tesislerde büyük boykot! “Herkes sussa da biz daha bir gür sesle haykırıyoruz”

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Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
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Belediyelerden soykırıma tepki: Sosyal tesislerde büyük boykot! “Herkes sussa da biz daha bir gür sesle haykırıyoruz”

Yüz yılı aşkın Filistinlilere zulmeden Siyonist İsrail, yaklaşık 1 aydır Gazze’ye yağdırdığı bombalarla binlerce masumun canına kıydı. Bölgeyi abluka altına alan işgalciler Filistinlilere elektriği, suyu, yiyeceği ve yakıtı da kesti. Gazze’de 21. Yüzyılın soykırımı olurken bir taraftan Filistinliler intifada hareketlerine tüm inançlarıyla devam ediyor. Çocuk katili İsrail'i fonlayan markalar Türkiye genelinde büyük bir şuurla boykot ediliyor. Buna bazı belediyeler de katıldı. Sosyal medya hesaplarından işgalcilerin ürünlerini boykot kararı alarak sosyal tesislerinde satılmayacağını duyurdu.

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki insanî kriz her geçen gün daha da kötüleşiyor.
Bölgede elektrik kesintisi, ilaç, tıbbi malzeme ve ayni yardımların ulaştırılmasının engellenmesi hayatı felç etti, sağlık sisteminin de çökmesine neden oldu.

Halihazırda bazı hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'de çok sayıda sağlık merkezi elektrik kesintisi, yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor.

Türkiye, katil İsrail ablukası altındaki Gazze'ye sağlık desteği verilmesi ve insani yardımların ulaştırılması için uluslararası alanda yoğun girişimlerde bulunuyor. Ülke genelinde işgalci İsrail'in ürünleri boykot edilirken, belediyelerden de destek paylaşımları geldi.

Birçok belediye 'Filistin'in yanındayız' sloganıyla tesislerinde boykot seferberliği yaptıklarını açıkladı.

GAZİ ŞEHİR GAZİANTEP, FİLİSTİN'İN YANINDA!

'Gazi şehir Gaziantep, Filistin'in yanında!' sloganıyla yardım başlatan Gaziantep Belediyesi, boykot başlattığını açıkladı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Gaziantep Büyükşehir'e ait tesislerde işgalci İsrail'e ait markaların ürünlerine yer yok. Zalimliğe ve haksızlığa karşı duruşumuzu sürdürüyoruz'' denildi.

"TESİSİMİZDE İSRAİL MENŞEİLİ ÜRÜN SATILMAMAKTA"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal tesislerimizde İsrail menşeili hiçbir ürün satılmamaktadır. Filistin'in yanındayız" ifadesine yer verdi.

"FİLİSTİN'İN YANINDA ZALİMLERİN KARŞISINDAYIZ"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Filistin'in yanında zalimlerin karşısındayız. Belediyemize ait tesislerde işgalci İsrail'e ait markaların ürünleri satılmamaktadır'' dedi.

"FİLİSTİN HALKINA OLAN DESTEĞİMİZ AÇIK VE NETTİR"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ''Sosyal Tesislerimizde İsrail menşeili hiçbir ürün satılmamaktadır. Filistin halkına olan desteğimiz açık ve nettir'' dedi.

"HİÇBİR TESİSİMİZDE İSRAİL MALI KULLANMIYORUZ"

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ''Belediyemize ait Halk Ekmek Fırını, Seydi Şifa Termal Tesisleri, Adile Baysal Kültür Ve Sanat Evi, Muhabbethane Emekliler Lokali, Butik Dükkanlar, Üreten Kadınlar Mutfağı, Seydi Kafem başta olmak üzere hiçbir tesisimizde İsrail Malı kullanmıyoruz'' açıklamasında bulundu.

"FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ''Filistin'in yanındayız. Saldırıların ilk gününden itibaren Belediyemize ait tesislerde İsrail'e ait markaların ürünleri satılmamaktadır'' ifadelerine yer verdi.

"SOSYAL TESİSLERİMİZDE BOYKOT VAR!"

Battalgazi Belediyesi, sosyal medya hesabından ''Sosyal Tesislerimizde Boykot Var! Belediyemiz bünyesindeki tüm sosyal tesislerimizde İsrail markalı ürünlerin satışı yasaklanmıştır'' dedi.

"FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ''Filistin'in yanındayız. Belediyemize ait sosyal tesislerimizde İsrail'e ait markaların ürünleri satılmamaktadır'' ifadelerini kullandı.

"SOSYAL TESİSLERİMİZDE İSRAİL MENŞEİ ÜRÜNLER SATILMAMAKTADIR"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ''Sosyal tesislerimizde İsrail menşei ürünler satılmamaktadır. Komşularımızın bilgisine...'' paylaşımında bulundu.

"FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ VE ZALİMLERİN KARŞISINDAYIZ"

Van'ın ilçesi Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say, ''Filistin'in yanındayız ve zalimlerin karşısındayız. Belediyemize ait tesislerde işgalci İsrail'e ait markaların ürünlerini satmıyoruz'' dedi.

"BOYKOTTA BİZ DE VARIZ"

Sosyal medya hesaplarından 'Boykotta biz de varız' sloganıyla paylaşımda bulunan Şanlıurfa Belediyesi, ''Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların işletmelerimizde satışları durdurulmuştur'' denildi.

ESENLER BELEDİYESİ'NDEN 'BİRLİK BERABERLİK GECESİ'

Esenler Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Filistinli kardeşlerimizin acılarını paylaşmak ve onlara destek olmak için düzenleyeceğimiz "Filistin İçin Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Gecesi"ne tüm komşularımızı bekliyoruz'' denildi.

"HERKES SUSSA DA BİZ DAHA BİR GÜR SESLE HAYKIRIYORUZ; ÖZGÜR FİLİSTİN, ÖZGÜR GAZZE"

'Filistin Özel Programı' hazırlayan Başakşehir Belediyesi, ''Herkes sussa da biz daha bir gür sesle haykırıyoruz; özgür Filistin, özgür Gazze! Filistin Özel Programımıza tüm Başakşehirli kadınlarımızı bekliyorum'' ifadelerini kullandı.

GİRESUN BELEDİYESİ'NDEN İSRAİL'E 'ENKAZ'LI TEPKİ

Giresun Belediyesi tarafından kent meydanında oluşturulan temsili enkazla, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterildi. Belediye Başkan Aytekin Şenlikoğlu, en kısa zamanda yaşanan vahşetin durdurulması gerektiğini belirtti.

KONYA BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ'NDEN FİLİSTİN'E DESTEK AÇIKLAMASI

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, Gazze'ye yönelik düzenlenen insanlık dışı saldırılar dolayısıyla İsrail'i kınarken Filistin'e destek açıklaması yaptı. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısında Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar dolayısıyla İsrail'i kınadı.

TBB MECLİS TOPLANTISINDA GAZZE'YE DESTEK KARARI ALINDI

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı TBB ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda 2023 yılı bütçesine ek ödenek verilmesi, 2024 yılı bütçesinin belirlenmesi, sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi, sosyal denge tazminatı için yetki verilmesi, kadro ihdası, konuk ücretlerinin belirlenmesi başlıkları görüşülerek oy birliğiyle karar bağlandı. Ayrıca, İsrail'in saldırıları sonucu yerel hizmetlerde büyük yıkım ve aksama yaşanan Gazze'nin yeniden imar ve inşasına destek verilmesine ilişkin önerge de gündeme alınarak oy birliğiyle kabul edildi.

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