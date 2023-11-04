Engin ve Dilan Polat adliyeye sevk edildi! Beklenen gün geldi
“Kara Para Aklama, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından operasyonla gözaltına alınan Engin Polat ve Dilan Polat’ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Engin Polat ve Dilan Polat, gözaltına alınan diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi.
Gözaltında bulunan güzellik merkezleri sahibi, internet fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat soruşturması Ankara'ya uzandı. Polat çiftinin paralarının Ankara'daki bir medikal firması üzerinden bazı kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Başkentte 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da da 3 kişi daha gözaltına alındı ve böylece gözaltı sayısı 24'e yükseldi.
Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler de İstanbul Emniyeti'ne getirilerek sorguya alındı. Mıstık olarak anılan Mustafa Özalp'in Polat çiftinin kara kutusu konumunda olduğu iddia edildi.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerinin Ankara'da bayilik verdiği Dipomed Medikal'den bir kişiye 1 milyon 800 bin lira aktarım yapıldığı tespit edildi.
Banka görevlileri durumu fark edince emniyete bilgi verdi. Dipomed Ankara Bayisi Gözde Bilgiç eşi İsmail Bilgiç, Mustafa Özalp ile Kübra Doğan gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
"Kara Para Aklama, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından operasyonla gözaltına alınan Engin Polat ve Dilan Polat'ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Engin Polat ve Dilan Polat, gözaltına alınan diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLARI YAPAN KİM?
Gözaltına alındıktan birkaç saat sonra Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar sonrası emniyet harekete geçti.
Siber polis ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre, Polat'ın hesabından iddialara yanıt veren kişinin, kadın asistanı olduğu ortaya çıktı. Hesaptan yanıtlar verilmişti.
NELER OLMUŞTU?
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla itham edilen Dilan ve Engin Polat çifti, MASAK'ın da devreye girmesiyle beraber inceleme altına alınmıştı.
MASAK tarafından hazırlanan raporda, tasfiye halindeki 5 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenirken, paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.
Raporun ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken Polat çifti ve yakınlarının işlettiği 27 şirket ve sahiplerinin tüm mal varlıklarına tedbir konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, Polat çiftinin Çekmeköy'deki evlerindeki ve Ataşehir'deki şirketlerindeki 14 aracı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürdü.
ŞÜPHELİ İŞLEMLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dilan Polat - Engin Polat çifti hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin konuştu.
"İDDİANAMEYİ GÖRELİM"
Bakan Tunç, "MASAK'ın raporu var. Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı. Kendilerinin, yakınlarının ve şirketlerinin malvarlıklarına tedbir konuldu. Bu soruşturmayı bekleyelim ve hangi suçlarda muhatap olduklarını görelim. Soruşturma sonucunda iddianame ile hangi suçların işlendiği ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.
ÇİFTİN İFADELERİ ALINDI
Şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada zanlıların polisteki ifade işlemleri sürerken, Dilan ve Engin Polat'ın 17.20 sularında başlayan sorgusunun 23.45 itibariyle sona erdiği öğrenildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadelerinde alınan çiftin sorgusu 6 saatten fazla sürdü.
Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler bugün sabah saat 07.30'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden sağlık kontrolüne götürülecek ve ardından adliyeye sevk edilecek.
Öte yandan el konulan 23 aracın arasında bir Mercedes Benz, iki Audi, dört Ford, üç Wolksvagen, üç Fiat, üç Renault, iki Dacia, bir Hyundai, bir Honda, bir BMW, bir Porsche ve bir Ferrari olduğu öğrenildi.
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