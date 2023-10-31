İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 48 ilde çocuk istismarcılarına operasyon: 50 kişi yakalandı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: Çevrim içi çocuk müstencenliği ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı.
ÇEVRİM İÇİ ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA İSTANBUL MERKEZLİ 4️⃣8️⃣ İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 5️⃣0️⃣ ŞÜPHELİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 31, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla… pic.twitter.com/luh8NqAUgI
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile mücadele kapsamında:
*Çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma,*
*Çoğaltma,
*Satma,
*Depolama,
*Bulundurma ve
*Kullanma suçlarının önlenmesine yönelik,
İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak olmak üzere 48 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
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