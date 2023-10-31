01 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 48 ilde çocuk istismarcılarına operasyon: 50 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 48 ilde çocuk istismarcılarına operasyon: 50 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2023
ABONE OL
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 48 ilde çocuk istismarcılarına operasyon: 50 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: Çevrim içi çocuk müstencenliği ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile mücadele kapsamında:

*Çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma,*

*Çoğaltma,

*Satma,

*Depolama,

*Bulundurma ve

*Kullanma suçlarının önlenmesine yönelik,

İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak olmak üzere 48 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yerlikaya duyurdu: PKK’ya kış operasyonu YERLİKAYA DUYURDU: PKK'YA KIŞ OPERASYONU
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA