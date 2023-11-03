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DSÖ'den İsrail'in alçak saldırısına tepki: Derhal ateşkes sağlanmalı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2023
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DSÖ’den İsrail’in alçak saldırısına tepki: Derhal ateşkes sağlanmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yakınında hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna düzenlenen, ölüm ve yaralanmalara neden olan saldırı karşısında tamamen dehşete düştüklerini belirtti.

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