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İsrail'in çocuklarla savaşının masum yüzleri: Beni bombaladılar

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Giriş: 03.11.2023 20:44
Gazzeli bir kız, yüzü yara içinde. İsrail saldırısından sağ kurtuldu. Adı Rital. Yüzündeki masumiyet ise İsrail'in öldürmeye çalıştığı tek şey... Rital Al-Zahar, Gazze şeridinin güneyinde Refah'ta bulunan evinin bombalanmasından sağ kurtuldu. Annesi ve kız kardeşi hayatını kaybederken ailesinin diğer üyeleri enkaz altında kaldı.

İşte Rital ve konuşmaları

- Nasılsın? Adın ne?

- Rital.

- Sorun ne Rital? Sana ne oldu?

- Beni bombaladılar.

- Kim?

- İsrail ordusu.

- İyi misin?

- Evet.

- Rital bombalama yarın sona erecek. Çok güzel bir kız olacaksın ve seni tekrar ziyarete geleceğiz. Tamam mı Rital?

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