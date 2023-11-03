İsrail'in çocuklarla savaşının masum yüzleri: Beni bombaladılar

Gazzeli bir kız, yüzü yara içinde. İsrail saldırısından sağ kurtuldu. Adı Rital. Yüzündeki masumiyet ise İsrail'in öldürmeye çalıştığı tek şey... Rital Al-Zahar, Gazze şeridinin güneyinde Refah'ta bulunan evinin bombalanmasından sağ kurtuldu. Annesi ve kız kardeşi hayatını kaybederken ailesinin diğer üyeleri enkaz altında kaldı.

İşte Rital ve konuşmaları

- Nasılsın? Adın ne?

- Rital.

- Sorun ne Rital? Sana ne oldu?

- Beni bombaladılar.

- Kim?

- İsrail ordusu.

- İyi misin?

- Evet.

- Rital bombalama yarın sona erecek. Çok güzel bir kız olacaksın ve seni tekrar ziyarete geleceğiz. Tamam mı Rital?