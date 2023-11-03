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Manisa'da firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Manisa’da firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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