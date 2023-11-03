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Bakanlıklara atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
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Bakanlıklara atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberleri... Bakanlıklara atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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