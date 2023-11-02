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İYİ Parti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etti!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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İYİ Parti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etti!

Son dakika haberine göre İYİ Parti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ‘görüş ayrılıkları’ nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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