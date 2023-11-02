AK Parti'de yerel seçim heyecanı! Adaylık süreci resmen başlıyor
31 Mart 2024'te yapılacak kritik yerel seçimler için AK Parti, düğmeye bastı ve hazırlıklar son sürat başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A takımda yer alan kurmaylarına çalışmalarını hızlandırmaları yönünde talimatı verdi ve tüm gözler adaylık başvurularına çevrildi. İşte ayrıntılar...
SON DAKİKA | AK Parti'de 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçim çalışmaları başladı.
Bu yolda ilk adım aday belirleme süreci ve sürece ilişkin takvim hazır.
Seçim takvimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
AK Parti MKYK toplantısında son şekli verilecek ve düğmeye basılacak.
Adayların başvuruları için taslak hazırlandı.
Resmi olarak tarihin duyurulması için MKYK toplantısı bekleniyor.
Hazırlanan taslak 7 Kasım'da yapılacak toplantının gündeminde olacak.
SON SÖZ BAŞKAN ERDOĞAN'DA
Başkan Erdoğan'ın onayının ardından tarihler kamuoyuna duyurulacak. Kasım ayı içinde adaylık başvurularının alınması bekleniyor.
Önce adaylar başvuru yapacak, ardından temayül yoklaması başlatılacak.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi yerel seçime hazırlık sürecinde de teknolojinin imkanlarından faydalanılacak.
MÜRACAATLAR NASIL OLACAK?
Aday müracaatları çevrim içi yapılabilecek. Temayül yoklamalarında da dijital sistemden yararlanılacak.
AK Parti aday tanıtım toplantısının da yıl sonunda düzenlenmesi planlanıyor. Adayları Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.
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