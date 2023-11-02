AK Parti’de yerel seçim heyecanı! Adaylık süreci resmen başlıyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi yerel seçime hazırlık sürecinde de teknolojinin imkanlarından faydalanılacak.

MÜRACAATLAR NASIL OLACAK?

Aday müracaatları çevrim içi yapılabilecek. Temayül yoklamalarında da dijital sistemden yararlanılacak.

AK Parti aday tanıtım toplantısının da yıl sonunda düzenlenmesi planlanıyor. Adayları Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.