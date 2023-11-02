CHP'de kurultaya saatler kaldı! Değişimciler mi Genel Merkezciler mi kazanacak? İki isim daha safını açıkladı
CHP'de olağan kurultaya saatler kala saflar iyice sıklaştı. Özgür Özel'i destekleyen "değişimciler" ile Kılıçdaroğlu'nun yandaşları olan genel merkezciler sayısız skandala imza atarak partinin saygınlığına büyük gölge düşürdüler. Gidişata göre taraflarını açıklayan CHP'li isimler kervanına CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik te katıldı. 2 isim yarışta her seçimden ağır yenilgi alan Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladılar.
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, İlhan Cihaner, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan saatler sonra yapılacak kurultayda yarışacak. Parti Meclisi üyeleri de 5 Kasım'da oylanacak.
KEMALCİLER VE EKREMCİLER BİRBİRİNE GİRDİ!
Öte yandan genel merkezciler ve değişimciler birbirine girmiş vaziyette. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler kurultay salonuna Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği değişimcileri hedef alan "Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız" pankartını astı.
"KURNAZSIN KILIÇDAROĞLU"
Ekremci medyanın kalemşorleri ise sistematik bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu hedefe aldı. Odatv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın, "Kurnazsın Kılıçdaroğlu" dedi. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Aytunç Erkin ise 'değişimci'ler önde algısını yayarak Özgür Özel'e alan açtı. Erkin, "Genel Başkanlığı kim kazanırsa kazansın Parti Meclisi listeleri rekor düzeyde çizik yer. Gerçek hesaplaşma yerel seçim sonrası" ifadelerini kullandı.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken kurutlay öncesi saflar netleşiyor...
NAZLIAKA VE KİLLİK 'KILIÇDAROĞLU' DEDİ
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, kurultaya ilişkin tavırlarını açıkladı.
Nazlıaka ve Killik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ifade etti.
CHP 38. Olağan Kurultay Divan Başkanlığı'na verilen yazılı dilekçede "Aşağıda imzası bulunan kurultay delegeleri olarak, 38. Olağan Kurultayda CHP Genel Başkanlığına, mevcut Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu öneriyoruz" ifadelerine yer verildi.
"BİR SORUN YOK GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM"
Öte yandan koltuğu sağlama almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.
Daha sonrasında da DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmesi ifşa olan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi CHP ve DEVA'yı karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarına "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği öğrenildi.
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