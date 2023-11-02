CHP’de kurultaya saatler kaldı! Değişimciler mi Genel Merkezciler mi kazanacak? İki isim daha safını açıkladı

Nazlıaka ve Killik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ifade etti.





CHP 38. Olağan Kurultay Divan Başkanlığı'na verilen yazılı dilekçede "Aşağıda imzası bulunan kurultay delegeleri olarak, 38. Olağan Kurultayda CHP Genel Başkanlığına, mevcut Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu öneriyoruz" ifadelerine yer verildi.

"BİR SORUN YOK GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM"

Öte yandan koltuğu sağlama almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.



Daha sonrasında da DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmesi ifşa olan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi CHP ve DEVA'yı karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarına "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği öğrenildi.