İstanbul Ekrem İmamoğlu ile dibe vurdu! İsraf ve algı operasyonlarıyla meşhur İmamoğlu 5 yılda İSPARK’ı iflasın eşiğine getirdi...

Resmi verilere göre şirketin 2018'deki personel sayısının 2 bin 237 olduğunu, 2021'de toplam personel sayısının 2 bin 465'e yükseldiğini aktaran Kaynar, aynı dönemde alt kiralamalar sebebiyle otopark sayısının da düştüğünü vurguladı. Şirketin 2019'dan Haziran 2023'e kadar 1092 kişiyi işten çıkardığını söyleyen Kaynar, bu işçilerden 38'ine kesinleşen mahkeme kararına rağmen işe iade edilmediğini için şirket kasasından 1 milyon 146 bin lira ödeme yapıldığını, ayrıca 39 kişiye de 1 milyon 561 bin lira boşta geçen süre tazminatı ödendiğini bildirdi.

KAYBIN TARİFİ MÜMKÜN DEĞİL!

Şirketteki uzman sayısının da olağan dışı arttığının altını çizen Kaynar, şöyle devam etti: 2018'de 24 olan uzman sayısı 2021'de 92'ye çıkmış. Burada mesele uzman ihtiyacı değil. CHP referansıyla gelenlere, diğer işçilerden farklı maaş alabilmeleri için 'uzman' sıfatı verilmiş. İSPARK personeline hukuki süreç nedeniyle toplu sözleşme yapamadıkları için uzun süredir zam yapmıyorlar. Büyükşehire, ilçe belediyelerine verilen pay azalıyor, otopark ücreti artıyor, personelin ücreti ise aynı oranda artmıyor. Ortada tarifi mümkün olmayan bir kayıp var. 2018'de 16 olan yönetim kurulu üye sayısı 20'ye çıkarıldı. Temmuz 2019'dan Haziran 2023'e kadar 54 kişi değişim usulüyle bu yönetimde görev almış. 4 yıllık dönemde 6 defa yönetim kurulu başkanı değişmiş. Yine bu 4 yıllık sürede 6 defa şirketin genel müdürü değişmiş. 4 senede 6 defa yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü değişen, 54 ayrı yönetim kurulu üyesi tarafından yönetilen bir şirketin zaten ekonomik olarak verimli çalışma yapması, kaliteli hizmet üretebilmesi mümkün değildir. Buna bir de personel sirkülasyonunu ekleyebiliriz.

Otopark ücretlerinin saatlik olarak 52 liraya ulaştığı bir dönemde mevcut finansal tabloda gelirlerin nerelere harcandığı verisine sahip olmadıklarını söyleyen Kaynar, ortada ciddi bir borç yükü, öz kaynak kaybı ve faaliyet zararı bulunduğunu ifade etti.