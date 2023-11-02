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Son dakika | İstanbul'da trafik yüzde 90'a ulaştı! Yola çıkacaklara kötü haber

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Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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Son dakika | İstanbul’da trafik yüzde 90’a ulaştı! Yola çıkacaklara kötü haber

İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle kentte trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 17:50 itibariyle yoğunluk yüzde 90 seviyesine ulaştı.

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