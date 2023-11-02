Bakan Fidan’dan Batı’ya çifte standart tepkisi

Küresel oyuncuların çifte standarttan uzak durması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, bazı AB ülkelerinde Filistinlilere destek gösterilerinin yasaklanmasını da eleştirerek, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verenler, Filistin'de sivillerin hunharca katledilmesini protesto etmek isteyenleri ise engelliyorlar. Bu kabul edilemez bir çifte standarttır" dedi.





Muhataplarını "Gazze'de İsrail'in sivillerin katletmesini durduramazsak, Ukrayna'daki sivilleri nasıl koruyabiliriz?" sorusuna yanıt aramaya çağıran Fidan, AB'yi küresel sorunlar karşısında kararlı ve etkin bir tutum sergileyemediğine işaret etti. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahibi Almanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Ukrayna, Slovenya, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kosova dahil yaklaşık 20 ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının sona ermesinin ardından Astana'ya geçmek üzere Berlin'den ayrıldığı öğrenildi.