Bakan Fidan'dan Batı'ya çifte standart tepkisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de 20 ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının kapalı oturumunda, "Avrupa Birliği (AB) küresel oyuncu olmak istiyorsa genişlemeyi jeostratejik bir mesele olarak algılamalı. Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standart" dedi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, "AB, küresel oyuncu olmak istiyorsa genişlemeyi jeostratejik bir mesele olarak algılamalı" dedi. Fidan, 'AB Genişlemesi ve Reformu' başlığı altında bakanlar düzeyinde yapılan toplantının kapalı oturumunda Gazze'deki insanlık dramına da değinerek, "Bazı AB ülkelerinde Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standarttır" ifadesini kullandı.
Fidan, AB'nin küresel düzeyde rekabet edebilmesi için farklılıklara saygı esasında daha fazla üyeye sahip olması gerektiğine işaret ederek, "Genişleme politikasının güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Bazı üye ülkelerin müzakere süreçlerini kendi çıkarlarına alet etmeleri önlenmeli. Üyelik müzakerelerinin hiç sonuçlanmayan, ucu açık süreçlere dönüştürülmesi de yanlış" ifadelerini kullandı.
Küresel oyuncuların çifte standarttan uzak durması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, bazı AB ülkelerinde Filistinlilere destek gösterilerinin yasaklanmasını da eleştirerek, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verenler, Filistin'de sivillerin hunharca katledilmesini protesto etmek isteyenleri ise engelliyorlar. Bu kabul edilemez bir çifte standarttır" dedi.
Muhataplarını "Gazze'de İsrail'in sivillerin katletmesini durduramazsak, Ukrayna'daki sivilleri nasıl koruyabiliriz?" sorusuna yanıt aramaya çağıran Fidan, AB'yi küresel sorunlar karşısında kararlı ve etkin bir tutum sergileyemediğine işaret etti. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahibi Almanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Ukrayna, Slovenya, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kosova dahil yaklaşık 20 ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının sona ermesinin ardından Astana'ya geçmek üzere Berlin'den ayrıldığı öğrenildi.
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