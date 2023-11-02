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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rize'ye çıkarma! Önemli açılışlar gerçekleşecek

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Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Rize’ye çıkarma! Önemli açılışlar gerçekleşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilin tamamını kapsayan ziyaretlerinin yeni halkasına Rize'yi ekledi. Başkan Erdoğan, bu hafta sonu Rize’ye giderek kentsel dönüşüm sonrası inşa edilen şehrin yeni ticaret merkezinin de açılışı gerçekleştirecek.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler için çalışmalar hızlandı.

Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5 Kasım 2023 Pazar günü Rize'ye gidecek.

Rize'ye gelen Başkan Erdoğan, aynı gün saat 14.00'da Rize şehir merkezinde Belediye Blokları olarak bilinen, kentsel dönüşüm alanının açılışını yapacak.

Başkan Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış töreninin ardından "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi" (RTEÜ) mütevelli heyet toplantısına katılması planlanıyor.

Başkan Erdoğan'ın aynı gün Rize'den ayrılması bekleniyor.

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