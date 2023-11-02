İmamoğlu vatandaşı canından bezdirdi! Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda alarm! Tramvay raydan çıktı
CHP’li İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşın canını iyice bezdirdi. Bu sabah saatlerinde Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen kaza sebebiyle bazı duraklarda seferler yapılamadı. Okula giden öğrenciler ve mesaisine yetişmeye çalışanlar mağdur oldu. Sosyal medyada İmamoğlu'na yüklenen vatandaşlar "İstanbul, sakar Şakir'den sonra böyle büyük bir bela görmedi", "Size bir oy verdim 1111 kere pişman ettiniz" sözleri ile tepkisini dile getirdi. Diğer yandan İstanbul’a sırtını dönen İmamoğlu, şu aralar hafta sonu yapılacak kurultay işleri ile uğraşıyor.
CHP'li İBB yönetimindeki Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da peş peşe bozulan İETT otobüsleri, arızalanan metrolar, aksayan seferler artık adeta halkın canına okudu.
KAZA SONRASI TRAFİK KİLİT! VATANDAŞ MAĞDUR
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Güngören istasyonu yakınında raydan çıkan tramvay nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Bağcılar'dan Kabataş yönüne giden tramvay, Güngören'deki bir AVM önünde henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı.
Olay yerine İBB ekipleri sevk edilirken tramvay seferleri ilk önce Mehmet Akif ile Kabataş istasyonları arasında yapılmaya başlandı.
Raydan çıkan tramvaydan inen yolcular nedeniyle durakta yoğunluk meydana geldi. Bazı yolcular, gitmek istedikleri yere ulaşmak için Mehmet Akif istasyonuna doğru yürüdü.
Polis ekipleri de istasyon çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda ise, "Seferlerimiz Kabataş-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Sabah okula giden öğrenciler, mesaisine yetişmeye çalışanlar mağdur oldu.
İstanbullular ise durumu sosyal medyadan tepki gösterdi.
"İSTANBUL SAKAR ŞAKİR'DEN SONRA BÖYLE BÜYÜK BELA GÖRMEDİ"
Bir sosyal medya kullanıcısı , "İstanbul, İstanbul olalı böyle eziyet görmedi" değerlendirmesinde bulundu. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "İstanbul, sakar Şakir'den sonra böyle büyük bir bela görmedi" dedi.
"BİR OY VERDİM 1111 KERE PİŞMAN OLDUM"
X platformunda yapılan diğer paylaşımlarda ise Ekrem İmamoğlu ve CHP'li İBB yönetiminde sert tepki gösterilerek "Size bir oy verdim 1111 kere pişman ettiniz" , "İşe gidiş saatinde insanları mağdur etmekten başka bir gayeniz yok" ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL 2019'DAN YANA HİZMETTEN MAHRUM
İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2019'dan bu yana algı ve PR'a dayalı belediyecilik anlayışıyla vatandaşı hizmetten mahrum ediyor.
HEP BİR ŞAHSİ ÇIKARI VAR, İSTANBUL UMRUNDA DEĞİL
Durum öyle bir boyut kazandı ki; İmamoğlu şahsi çıkar ve siyasi ikballeri doğrultusunda İBB koltuğunu bir kariyer planlaması olarak gördü.
İMAMOĞLU'NUN VASAT TABLOSU
28 Mayıs öncesi Cumhurbaşkanlığı'na 28 Mayıs'taki hezimet sonrası da CHP koltuğuna talip oldu.
Ancak umduğunu bulamayınca İstanbul tekrar aklına geldi, rotayı İBB'ye kırdı.
Şu sıralarda kurultay ve 'değişim' telaşına kapılıp İstanbul'u sorunlarını görmezden geliyor.
İmamoğlu kariyer planlaması yaparken megakent adeta kaderine terk edildi.
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