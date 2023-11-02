MSB açıkladı! ’Gri Liste’de yer alan PKK’lı etkisiz hale getirildi

Söz konusu bölgedeki arama tarama faaliyetleri sırasında çok sayıda odası bulunan, odalar dahil derinliği 1 kilometre olan, tünel geçiş yerleri betonla güçlendirilmiş ve 3 ayrı girişi olan bir mağara tespit edildiğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, "Burada etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin, gri listede olduğu tespit edilmiştir." dedi.

Aktürk, tespit edilen mağaranın görüntülerini de paylaştı.

Suriye'deki harekat alanlarına yönelik yıl içinde 425 taciz ve saldırı girişimi olduğunu aktaran Aktürk, "Gerekli karşılık verilerek 23'ü son bir haftada olmak üzere 1321 terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

Son bir haftada hudut hattını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi 561 kişinin yakalandığını, 2 bin 452 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini ifade eden Aktürk, "Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 974'e yükselmiştir. Bu şahıslardan 394'ü FETÖ mensubu olmak üzere toplam 560 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 182 bin 129 olmuştur." açıklamasında bulundu.