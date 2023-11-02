02 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye Gazze'ye 20 sahra hastanesi kuracak

Türkiye Gazze'ye 20 sahra hastanesi kuracak

Siyonist İsrail'in katliam yaptığı Gazze'deki yangını söndürmek için Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye bütün gücüyle devrede. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Gazze için sağlık seferberliğine hazır olduğunu belirterek, "Gazze için bir gemi hastanemiz hazır bekliyor. 40'a yakın ambulans planladık ve göreve hazır. 8 Koca Yusuf uçakla küvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik. 20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 02.11.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 09:03
  • 1
  • 25
Türkiye Gazze’ye 20 sahra hastanesi kuracak

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından soruları yanıtlayan Bakan Koca, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Türkiye Gazze’ye 20 sahra hastanesi kuracak

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarının, kanser hastalarının hedef alınması, ölüme terk edilmesi ya da bombaların hedefi olması savaş suçu içeriyor" diye konuştu.

  • 3
  • 25
Türkiye Gazze’ye 20 sahra hastanesi kuracak

"SAĞLIK OPERASYONU BAŞLATACAĞIZ"

Gazze için bir gemi hastanesinin hazır beklediğini ifade eden Koca, "40'a yakın ambulans planladık ve göreve hazırlar.

  • 4
  • 25
Türkiye Gazze’ye 20 sahra hastanesi kuracak

8 Koca Yusuf uçakla küvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik.

  • 5
  • 25
Türkiye Gazze’ye 20 sahra hastanesi kuracak

İki genel müdür arkadaşımızla birlikte 20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada.