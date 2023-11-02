Türkiye Gazze'ye 20 sahra hastanesi kuracak

Siyonist İsrail'in katliam yaptığı Gazze'deki yangını söndürmek için Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye bütün gücüyle devrede. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Gazze için sağlık seferberliğine hazır olduğunu belirterek, "Gazze için bir gemi hastanemiz hazır bekliyor. 40'a yakın ambulans planladık ve göreve hazır. 8 Koca Yusuf uçakla küvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik. 20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada" ifadelerine yer verdi.