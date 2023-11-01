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Haberler Galeri İstanbul Boğazı'ndaki 100 gemilik tarihi resmigeçidin detayları belli oldu

İstanbul Boğazı'ndaki 100 gemilik tarihi resmigeçidin detayları belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 81 ilde ve tüm dünyada coşku ile kutlandı. İstanbul Boğazı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen dev tören ise tüm dünyada yankılandı. Dünyada ilk olan Türkiye'nin SİHA gemisi TCG Anadolu dahil 100 geminin, savaş uçaklarının, Bayraktar TİHA, KIZILELMA ile pek savaş ekipmanın yer aldığı geçit töreni düşmana korku saldı. Türk donanmasının tarihinin en büyük töreninde dair dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı. Karadeniz Ereğli'den İskenderun'a kadar yurdun çeşitli yerlerinden gelen gemilerle 7 bin 896 personelin görev aldığı resmigeçidi komuta eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 01.11.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 14:13
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İstanbul Boğazı’ndaki 100 gemilik tarihi resmigeçidin detayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "stratejik mesajlar içeriyor" dediği Türk donanmasının, Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği tarihinin en büyük resmigeçidinin detayları ortaya çıktı.

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İstanbul Boğazı’ndaki 100 gemilik tarihi resmigeçidin detayları belli oldu

Edinilen bilgiye göre, "100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen faaliyet kapsamındaki çalışmalara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda yıl başında başlandı.

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İstanbul Boğazı’ndaki 100 gemilik tarihi resmigeçidin detayları belli oldu

Planlama emri temmuzda, uygulama emri ise eylülde verilen faaliyete yönelik Donanma Komutanlığı, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı ile Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığı unsurları hazırlıklarına başladı.

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İstanbul Boğazı’ndaki 100 gemilik tarihi resmigeçidin detayları belli oldu

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından İskenderun, Mersin, Aksaz, Foça, Çanakkale, Erdek, Gölcük, Umuryeri ve Karadeniz Ereğli limanlarından intikal eden unsurlar, 28 Ekim'de Marmara Denizi'nde toplandı.

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İstanbul Boğazı’ndaki 100 gemilik tarihi resmigeçidin detayları belli oldu

İstanbul Boğazı'nda güney-kuzey rotasında gerçekleştirilen geçiş, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi yerli üretim TCG Anadolu rehberliğinde yapıldı.