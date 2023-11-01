İstanbul Boğazı'ndaki 100 gemilik tarihi resmigeçidin detayları belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 81 ilde ve tüm dünyada coşku ile kutlandı. İstanbul Boğazı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen dev tören ise tüm dünyada yankılandı. Dünyada ilk olan Türkiye'nin SİHA gemisi TCG Anadolu dahil 100 geminin, savaş uçaklarının, Bayraktar TİHA, KIZILELMA ile pek savaş ekipmanın yer aldığı geçit töreni düşmana korku saldı. Türk donanmasının tarihinin en büyük töreninde dair dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı. Karadeniz Ereğli'den İskenderun'a kadar yurdun çeşitli yerlerinden gelen gemilerle 7 bin 896 personelin görev aldığı resmigeçidi komuta eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.