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Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2023
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Bitlis’te PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Son dakika haberleri... Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, PKK’lı teröristler ait, toprağa gömülü ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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